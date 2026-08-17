NAMYEUNG VIVIEN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NAMYEUNG VIVIEN gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

NAMYEUNG VIVIEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 593.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1185.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 69.81 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 13.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NAMYEUNG VIVIEN 80.50 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch