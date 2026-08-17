Namyang Dairy Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Namyang Dairy Products hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 198.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Namyang Dairy Products 107.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 258.04 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 11.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 232.09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch