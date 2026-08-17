Namyang Dairy Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Namyang Dairy Products hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 199.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Namyang Dairy Products 114.00 KRW je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 258.04 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Namyang Dairy Products einen Umsatz von 232.09 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch