Namyang Dairy Products hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 174.00 KRW gegenüber 263.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Namyang Dairy Products im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 257.64 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 237.49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch