Namura Shipbuilding gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Namura Shipbuilding lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67.97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52.30 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 39.09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch