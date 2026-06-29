Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’131 -0.7%  SPI 19’954 -0.5%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’671 -1.3%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 6’222 -0.7%  Gold 4’081 1.3%  Bitcoin 48’485 0.1%  Dollar 0.8094 0.0%  Öl 73.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie im Fokus: Fertigt Volkswagen bald chinesische Modelle in Deutschland?
Nach Einschränkungen bei Anthropic: Beschränkungen auch bei neuem KI-Modell von OpenAI
Auslandsaktien - wie wirken sich Währungseffekte aus?
Stadler-Aktie im Fokus: Zugbauer kann S-Bahnen für Berlin bauen - Alstom gibt auf
Erste Schätzungen: Bank of America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
eToro entdecken
29.06.2026 06:37:00

NamSys gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NamSys hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

26.06.26 Kupfer — Das rote Metall zwischen Tradition und Transformation
26.06.26 Marktüberblick: Bayer und Merck haussieren
26.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
26.06.26 SMI setzt Höhenflug fort
26.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 4‘000-Dollar-Marke
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’722.52 19.77 SRBANU
Short 15’033.94 13.68 SNQBQU
Short 15’590.89 8.90 SLWB8U
SMI-Kurs: 14’130.75 26.06.2026 17:30:00
Long 13’534.21 19.23 SQBLOU
Long 13’225.79 13.55 SLBIBU
Long 12’680.12 8.95 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Morning Briefing - International
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
USA und Iran starten Verhandlungen in der Schweiz
Gold, Öl & Co. in KW 26: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
UPDATE/Bafin prüft Zalando-Abschluss 2025 auf mögliche Verstösse
Aktien Schweiz: SMI baut Verluste etwas aus - Tech-Ausverkauf in Asien
PSP Swiss Property, Invitation Conference Call

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.