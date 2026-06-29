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29.06.2026 06:37:00
NamSys gewährte Anlegern Blick in die Bücher
NamSys hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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