Namsun Aluminium hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 79.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -29.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 63.61 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 18.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53.56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch