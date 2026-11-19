Namsun Aluminium hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 99.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Namsun Aluminium -29.000 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63.61 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53.56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch