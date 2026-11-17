Namhae Chemical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 213.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Namhae Chemical 463.51 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 360.33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch