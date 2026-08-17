Namhae Chemical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Namhae Chemical hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Namhae Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 186.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 208.00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 426.19 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504.93 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch