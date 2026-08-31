NameSilo Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NameSilo Technologies äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.010 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat NameSilo Technologies 18.8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch