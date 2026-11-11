NAMCO BANDAI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NAMCO BANDAI hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 75.41 JPY gegenüber 62.69 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.48 Prozent auf 399.98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 343.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch