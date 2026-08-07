NAMCO BANDAI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NAMCO BANDAI liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NAMCO BANDAI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 79.73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 59.22 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 328.49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300.43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch