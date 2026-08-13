Namchow Food Group (Shanghai) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Namchow Food Group (Shanghai) A präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Namchow Food Group (Shanghai) A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 700.0 Millionen CNY im Vergleich zu 765.5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch