Nam Tai Property: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nam Tai Property hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Nam Tai Property mit einem Umsatz von insgesamt 5.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 65.07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch