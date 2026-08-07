Nam Sung: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nam Sung veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Nam Sung hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 652.99 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -376.920 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.62 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.72 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch