Nam Sung stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Nam Sung vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 775.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -400.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.01 Prozent auf 20.98 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch