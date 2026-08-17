Nam Kwang Engineering Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nam Kwang Engineering Construction stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 144.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nam Kwang Engineering Construction 274.00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.35 Prozent auf 80.30 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 98.34 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch