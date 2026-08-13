Nalnet Communications: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nalnet Communications lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.94 JPY gegenüber 12.68 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Nalnet Communications mit einem Umsatz von insgesamt 2.50 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch