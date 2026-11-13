Nakornthai Strip Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nakornthai Strip Mills liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nakornthai Strip Mills die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 THB je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.79 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 2.66 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch