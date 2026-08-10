Nakayama Steel Works: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nakayama Steel Works präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nakayama Steel Works 19.98 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.55 Prozent auf 38.30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch