NAKANISHI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NAKANISHI veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26.36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16.00 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NAKANISHI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch