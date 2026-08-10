NAKANISHI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NAKANISHI veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50.14 JPY. Im Vorjahresviertel waren 36.61 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.75 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20.65 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch