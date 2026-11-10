Nakanishi Mfg: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nakanishi Mfg hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 150.40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 133.75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.34 Milliarden JPY – ein Plus von 5.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nakanishi Mfg 11.71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch