Nakanishi Mfg legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nakanishi Mfg gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 61.58 JPY gegenüber -71.190 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Nakanishi Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch