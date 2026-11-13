Nakamuraya legte Quartalsergebnis vor

Nakamuraya äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 68.14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nakamuraya -106.670 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch