Nakamuraya legte Quartalsergebnis vor

Nakamuraya lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Nakamuraya vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 144.80 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -123.140 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.02 Prozent auf 5.49 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch