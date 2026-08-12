NAKAMURA CHOUKOU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NAKAMURA CHOUKOU lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10.88 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 21.23 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NAKAMURA CHOUKOU in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61.02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 290.9 Millionen JPY im Vergleich zu 746.4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch