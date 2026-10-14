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14.10.2026 06:37:00
NAKAMOTO PACKS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NAKAMOTO PACKS veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 124.11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NAKAMOTO PACKS noch ein Gewinn pro Aktie von 56.84 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.66 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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