Nakakita Seisakusho stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nakakita Seisakusho äusserte sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 82.89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 126.19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.75 Prozent auf 7.20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch