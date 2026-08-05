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05.08.2026 06:37:00
Nakabohtec Corrosion Protecting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nakabohtec Corrosion Protecting hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Nakabohtec Corrosion Protecting vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 95.86 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -103.510 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.56 Milliarden JPY – eine Minderung von 9.88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.73 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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