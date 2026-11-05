Nakabohtec Corrosion Protecting präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nakabohtec Corrosion Protecting stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Nakabohtec Corrosion Protecting hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 14.17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 68.18 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 3.26 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nakabohtec Corrosion Protecting 3.26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch