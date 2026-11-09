Nakabayashi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nakabayashi hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16.95 JPY, nach -13.040 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.20 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.98 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch