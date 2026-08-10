Nakabayashi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nakabayashi liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nakabayashi die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16.43 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21.38 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.00 Prozent auf 14.09 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch