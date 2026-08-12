Najran Cement Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Najran Cement Company Registered hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.03 SAR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Najran Cement Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 123.8 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124.7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 0.73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch