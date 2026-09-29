Naito informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Naito hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.76 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.49 Prozent auf 12.53 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch