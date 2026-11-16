Naigai Tec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Naigai Tec hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 128.89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 75.33 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 13.12 Milliarden JPY gegenüber 8.03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch