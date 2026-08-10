Naigai Tec stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Naigai Tec präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 103.80 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13.42 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Naigai Tec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.54 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch