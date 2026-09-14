NAIGAI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NAIGAI hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8.77 JPY gegenüber -1.050 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat NAIGAI im vergangenen Quartal 3.63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NAIGAI 3.19 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch