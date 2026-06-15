NAIGAI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NAIGAI hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 17.02 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -38.900 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat NAIGAI im vergangenen Quartal 3.44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NAIGAI 2.80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch