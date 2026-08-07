Nahar Spinning Mills legte Quartalsergebnis vor

Nahar Spinning Mills hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 19.38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.66 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8.19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch