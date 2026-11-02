Nahar Poly Films präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nahar Poly Films hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 13.37 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8.45 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nahar Poly Films 2.59 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch