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07.08.2026 06:37:00
Nahar Poly Films hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nahar Poly Films hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.72 Prozent auf 1.60 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.97 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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