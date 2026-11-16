Nahar Industrial Enterprises veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nahar Industrial Enterprises hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.82 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.45 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch