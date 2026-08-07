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07.08.2026 06:37:00
Nahar Capital Financial Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nahar Capital Financial Services äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40.27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6.86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 184.5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148.1 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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