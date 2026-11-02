Nahar Capital Financial Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nahar Capital Financial Services hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16.26 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12.17 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 119.4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 20.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch