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09.11.2026 06:37:00
Nagreeka Exports: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nagreeka Exports lud am 07.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.350 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.54 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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