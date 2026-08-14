Nagreeka Capital Infrastructure präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nagreeka Capital Infrastructure hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.82 INR gegenüber 2.84 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 108.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 265.5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch