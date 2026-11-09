Nagreeka Capital Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nagreeka Capital Infrastructure veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1.72 INR. Im letzten Jahr hatte Nagreeka Capital Infrastructure einen Gewinn von 2.28 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 17.6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 65.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nagreeka Capital Infrastructure 50.4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch