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12.08.2026 06:37:00
Nagoya Railroad: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nagoya Railroad hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64.14 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nagoya Railroad ein EPS von 34.37 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 156.88 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nagoya Railroad 168.50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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